Turn-WM in Rotterdam: Team-Finale bei WM ohne deutsche Turnerinnen

Rotterdam - Das Team-Finale der Weltmeisterschaften in Rotterdam findet ohne die deutschen Turnerinnen statt. Zum Abschluss der zweitägigen Qualifikation verdrängten China und Brasilien die Riege des Deutschen Turner-Bundes (DTB) noch aus den Top-Acht. Am Ende reichten die 158,661 Punkte von Helen Kevric (Stuttgart), Karina Schönmaier, Lea Marie Quaas, Emma Malewski (alle Chemnitz) und Madita Mayr (Jetzendorf) vom Sonntag nur zum zehnten Rang. Zuvor hatte schon die deutsche Männer-Mannschaft als 15. das Team-Finale an diesem Dienstag verpasst.