Turn-WM in Rotterdam: Team-Finale bei WM ohne deutsche Turnerinnen

"Ich bin natürlich ein bisschen enttäuscht", sagte Bundestrainer Gerben Wiersma. Er habe bereits zuvor Platz zehn erwartet, aber auf Rang acht gehofft. "Wir haben gestern sehr gut geturnt. Die Turnerinnen haben das Maximale gezeigt. Wir können nicht unzufrieden sein mit dem, was die Turnerinnen gezeigt haben", lobte der Niederländer. Der zehnte Platz sei nicht schlecht. Als beste Nation in der Ausscheidung mit 164,996 Punkten geht China in den Endkampf am Mittwoch.