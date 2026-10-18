Rotterdam - Die deutschen Turner haben bei den Weltmeisterschaften nach einer insbesondere am Boden schwachen Vorstellung das Minimalziel Team-Finale deutlich verpasst. Zum Abschluss der Qualifikation enttäuschte die Auswahl von Bundestrainer Jens Milbradt mit 235,928 Punkten. Damit reichte es für Radomyr Stelmakh, Lucas Kochan (beide Cottbus), Timo Eder (Ludwigsburg), Nils Dunkel (Halle/Saale) und Glenn Trebing (Hannover) nur zum 15. Platz unter 24 Mannschaften. Bestes Team war Japan mit 254,529 Zählern.