Weltspitze weit entfernt

"Wenn nicht eine Bodenübung läuft und die beste Wertung eine 12,0 ist, dann hat man einfach keine Chance mehr", sagte Bundestrainer Jens Milbradt und sprach von einem "Knackpunkt". Von der Weltspitze der besten sechs Mannschaften sei man aktuell weit entfernt. "Wir haben zurzeit, das muss man ganz ehrlich sagen, im Finale der Top acht leider nichts zu suchen."