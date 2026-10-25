Turn-WM in Rotterdam Kevric gewinnt WM-Silber und legt den Finger in die Wunde

Medaille dank Akkuratesse

Trotz der ungeklärten Trainer-Frage präsentierte sich Kevric bei ihrer WM-Premiere selbstbewusst, sicher und souverän. Dank größerer Akkuratesse bei der Ausführung war die 18-Jährige im Finale mit 14,833 Punkten noch einmal deutlich besser als in der Qualifikation. Die Medaille sei ihr "sogar ein Stück mehr wert" als der EM-Titel. Nur Siegerin und Titelverteidigerin Kaylia Nemour aus Algerien turnte mit 15,333 Zählern in einer eigenen Liga. "Ich weiß, dass sie eine krasse Athletin ist und die Übung war einfach wahnsinnig gut. Ich habe großen Respekt vor ihr", anerkannte Kevric die Leistung der gebürtigen Französin.