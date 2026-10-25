Turn-WM in Rotterdam Kevric gewinnt WM-Silber und legt den Finger in die Wunde

Rotterdam - Im grellen Schein der Pyrofontänen hielt Helen Kevric glücklich und stolz ihr Silber in die Kameras - und packte kurz darauf ein heißes Eisen an. "Meinem alten Trainer" widme sie die Medaille, sagte die Stufenbarren-Europameisterin. Mit Platz zwei an ihrem Paradegerät bei den Turn-Weltmeisterschaften in Rotterdam feierte die 19-jährige Stuttgarterin ihren größten internationalen Erfolg, gewann die einzige Medaille für den Deutschen Turner-Bund (DTB) und zeigte zugleich erneut das Dilemma des Verbandes auf.