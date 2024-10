Dass die mehrmalige Welt- und Europameisterin überhaupt den Weg ins Ausland gewählt hat, lag an der Schließung des Kunstturnzentrums in Norderstedt unweit von Hamburg. Dort hatte sie mit ihrem damaligen Freund 1993 eine Anstellung gefunden, sie aber nach elf Jahren wieder verloren. Über die Verbindung zu ihrem früheren Berliner Vereinskollegen Roland Brückner, der 1980 in Moskau Boden-Olympiasieger geworden war und bereits in Liestal arbeitete, kam Maxi Gnauck dann in die Schweiz. „Es hat gerade gepasst und man macht so einen Schritt nicht, wenn alles läuft.“