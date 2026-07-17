Seit Donnerstagmorgen steht die Turmuhr an der Stadtkirche Unserer lieben Frauen in Meiningen still: 3.17 Uhr zeigt sie derzeit an. Ein Hämmerchen, welches die Uhr anschlägt, ist defekt. Dieses hatte an dem Morgen offenbar wegen eines Fehlers in der Elektronik eine Dreiviertelstunde lang immer wieder geschlagen. Anwohner verständigten die Polizei, die wiederum Küster Ulf Sieberth alarmierte, der die Uhr abstellte. Inzwischen ist die Glockenbaufirma Willing informiert, die die Uhr reparieren soll. Für die Instandsetzung ist die Stadt Meiningen zuständig. Wann die Reparatur erfolgt und die Uhr wieder die richtige Zeit anzeigt, das ist derzeit nicht klar. Ein, zwei Wochen dürften bis dahin ins Land gehen.