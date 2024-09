Normalerweise laden die Turmfrauen der Evangelischen Kirchengemeinde in Meiningen in die Türmer-Wohnung zum Kaffeetrinken ein. Immer mittwochs gab es in den vergangenen Monaten in 28 Meter Höhe über dem Erdboden leckeren Kuchen und einen prima Blick auf die Stadt. Auch in der nun zu Ende gegangenen 28. Saison war das nicht anders als in den Jahren zuvor.