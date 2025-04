Auf dem Dach der Mittelmühle in Meiningen entdeckte unser Leser Gerhard Hoßfeld diesen gefiederten Gesellen. „Am frühen Morgen konnte ich diesen jungen Turmfalken ablichten“, schrieb er in seiner Nachricht an unsere Redaktion. Solch ein Motiv sei ihm bereits vor Jahresfrist an dieser Stelle gelungen, was wohl dafür spreche, dass dieses Areal bei den Vögeln beliebt ist. Seit vielen Jahren nisten Turmfalken in der Meininger Altstadt in einem hoch gelegenen Fenster an der Fronveste. Dort schlüpften schon viele dieser putzigen Jungvögel aus dem Ei.