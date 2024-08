Inzwischen sind die fünf unerschrockenen Jungtiere längst ausgeflogen und haben, nachdem sie nicht mehr versorgt wurden, das Brutrevier verlassen. In der Regel lassen sie sich an einem neue Ort nieder, der 50 bis 100 Kilometer entfernt liegen kann. Turmfalken überwintern in milderen Regionen, wie fast überall in Deutschland, vor Ort, während sie meist in kälteren Regionen weiter in südliche Gefilde ziehen und dort die Winter verbringen.