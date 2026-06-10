Über den Gleisen, mitten im Alltag des Bahnhofsbetriebs, wächst derzeit neuer Greifvogel-Nachwuchs heran: Turmfalken haben in Meiningen erneut erfolgreich gebrütet. Gleich fünf Jungvögel werden aktuell versorgt – ein erfreulicher Fund, der zeigt, wie gut sich die anpassungsfähigen Tiere auch im städtischen Umfeld behaupten. Festgehalten hat die Szene Tizian Renger. Vom gegenüberliegenden Bereich aus fotografierte er die jungen Falken an ihrem Nistplatz in der Bahnhofsfassade. Die Perspektive über die Gleise hinweg ermöglicht dabei ungewöhnliche Einblicke in das Brutgeschehen – ohne die Tiere zu stören.