Angstbarometer auf Hoch seit Mitte 2020

In Europa gingen die Kurse am Montagvormittag auf Tauchstation. Der deutsche Leitindex Dax verlor zwischenzeitlich um die drei Prozent und tendierte in Richtung der 17.000-Punkte-Marke. Ähnlich hoch waren die Einbußen für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50. In den USA deuten die Futures auf den Technologiewerte-Index Nasdaq 100 am Montag abermals hohe Abschläge von um die vier Prozent an. Wie sehr in New York die Verunsicherung um sich greift, lässt sich am Angstbarometer VIX erkennen. Dieses misst die Schwankungsintensität an den Aktienbörsen und erreichte am Montag ein Hoch seit Mitte 2020.