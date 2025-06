Es ist ein kleiner Aufstand der Linke-Parteibasis in Thüringen gegen ihren bisherigen Landesvorstand: Auf einem Parteitag am Samstag in Ilmenau hat eine Mehrheit der Delegierten verhindert, dass sich der Vorsitzende der Fraktion im Landtag, Christian Schaft, erneut um das Amt als Landesvorsitzender bewerben durfte. Er hatte beide Ämter seit 2024 parallel ausgeübt. Nur 41,5 Prozent der Delegierten votierten dafür, die Satzung so zu ändern, dass eine weitere Kandidatur Schafts möglich geworden wäre. Um das Regelwerk zu ändern, wäre aber eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig gewesen.