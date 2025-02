Andreas Trautvetter war nicht nur viele Jahre Thüringer Landesminister in verschiedenen Funktionen und Kabinetten, sondern stand auch als Präsident an der Spitze des Regionalverbundes Thüringer Wald. Nach der Berichterstattung in den Medien über die Zukunftsstrategie und seiner Teilnahme am Gipfeltreffen der Vereine im Januar 2025, äußert sich der 69-jährige Kleinschmalkalder zum Konzept für die künftige Entwicklung des Inselberges.