Es ist gewiss nicht das erste Mal, dass die Autobahn im Grabfeld gesperrt werden muss und Verkehrsteilnehmer an der Anschlussstelle Rentwertshausen die A 71 vorübergehend verlassen müssen. Doch was die jüngste Sperrung des Tunnels Eichelberg in Richtung Erfurt aufgrund eines defekten Kanaldeckels (wir berichteten) für ein Verkehrschaos in einigen Ortsteilen der Gemeinde Grabfeld mit sich brachte, war den Verantwortlichen dafür sicher nicht bewusst.