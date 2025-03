Die Autobahn A71 wird an diesem Samstag von 14 bis 20 Uhr zwischen den Abfahrten Stadtilm und Arnstadt-Süd gesperrt, und zwar in beiden Richtungen (Erfurt und Schweinfurt). Der Verkehr zwischen den beiden Anschlussstellen wird in dieser Zeit auf die Landstraße umgeleitet; diese Strecke über Branchewinda ist etwa zwölf Kilometer lang und dauert knapp zehn Minuten länger als die Autobahnfahrt.