Aus Saalfeld und Rudolstadt, Kulmbach und Hof, Erfurt, Gera und dem Weimarer Land, aus Mengersgereuth, Sonneberg und Suhl, aber auch aus Chemnitz, Bad Kissingen und Ingolstadt waren stolze Eigentümer aufgemotzter Zwei- und Vierräder angereist, um ihre Fahrzeuge zu präsentieren, mit anderen Tuningfans zu fachsimpeln und sich die eine oder andere Anregung sowie Verschönerungszubehör für ihre Lieblinge mitzunehmen. Warum sie den Weg ins kleine, beschauliche Piesau auf sich nehmen? Da waren sich alle einig: Weil es hier familiär zugeht und man lauter nette Menschen aus der Tuningszene trifft, die ihre Autos lieben und stolz darauf sind, was sie daraus gemacht haben. So lautete zumindest der Kommentar von Lutz Gottschild aus Gera, und rundum gab es zustimmendes Nicken...