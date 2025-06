Obendrein wollen die Tuningfreunde auch heuer wieder mit der Spendenaktion „Kronkorken fürs Kinderhospiz“ etwas Gutes tun. Wer also Kronkorken und anderes Blech lieber für einen guten Zweck in Geld fürs Kinderhospiz in Tambach-Dietharz verwandeln möchte, statt es im Müll zu entsorgen, der kann damit – ebenso wie alle Interessierten – am Samstag zwischen 10 und 18 Uhr vorbeikommen. Für Speis und Trank ist ebenfalls gesorgt. Und für den Nachmittag kündigt Tuningchef Karsten Kopp eine Überraschung an.