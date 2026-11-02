Einsatzkräfte bis Mitternacht vor Ort

Die Polizei rückte auch mit Unterstützung aus Mannheim und mit Polizeihunden an. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vermummten sich den Angaben zufolge einige Jugendliche und bewarfen die Beamten sowie die Polizeiautos mit Böllern. Auf einer Straße errichteten sie demnach außerdem eine Barrikade aus Tischen und Bänken. Zudem geriet eine Mülltonne in Brand, den die Feuerwehr löschte.