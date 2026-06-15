Pfarrkirchen (dpa/lby) - Nach einem Foul bei einem Fußballspiel der C-Jugend in Niederbayern haben sich Eltern derart in die Haare bekommen, dass der Schiedsrichter das Spiel abbrach. Sogar die Polizei rückte an, weil die Lage zu eskalieren drohte. "Die eingesetzten Beamten beruhigten die erhitzten Gemüter und blieben präventiv bis zur Abreise der Gastmannschaft vor Ort", teilte die Polizei nach dem Vorfall am Sonntag mit. Verletzt worden sei bei den Handgreiflichkeiten niemand. Die Spieler der Mannschaften aus Pfarrkirchen und Kirchdorf (beide im Landkreis Rottal-Inn) seien anders als die Zuschauer während der gesamten Zeit ruhig geblieben.