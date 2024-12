Tumorerkrankte Marie aus Zella-Mehlis: „Olaf rettet uns manche Male den Tag“

Nicht Marie, sondern Olaf heißt der Avatar, der statt der Siebenjährigen im Klassenzimmer der 2b in der Zella-Mehliser Lutherschule sitzt. Seit November hat er seinen Platz zwischen Evelyn und Elias in der zweiten Bankreihe. Von hier aus kann er das Tafelbild gut im Blick behalten. Seine Augen leuchten. Das ist das Signal für Klassenleiterin Alexandra Krauß, dass Marie von zu Hause am Unterricht teilnimmt, dass es ihr so gut geht, dabeisein zu können. Das ist nicht immer so, seit die tapfere Zella-Mehliserin an Krebs erkrankt ist und sich nach erfolgter Operation mit Entfernung einer Niere nun mitten in der Chemotherapie befindet. Zwischen den Blöcken und je nach Befund und Blutbild wechselt ihr zu Hause in der Familie mit Aufenthalten in der Klinik in Erfurt. Stets an ihrer Seite ist Mama Cathleen. Und Olaf.