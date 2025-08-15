Tumor seit Säugling: Wie der kleine Max gegen den Krebs kämpft

Ein normales Leben wie gleichaltrige Kinder kann Max nicht führen. Der kleine Kämpfer wächst gewissermaßen im Krankenhaus auf – er kennt es nicht anders. Nach den Therapien gibt es für Max immer kleine Belohnungen: Es wird gespielt und Eis geschleckt. Zwar kann er stundenweise in den Kindergarten gehen, doch sein Immunsystem ist durch die Therapie stark geschwächt. „Dann kommt er mit Schnupfen oder einem Magen-Darm-Infekt heim und muss wieder drei Wochen zuhause bleiben“, so Nicole Greiner.

Max als Säugling, kurz nach seiner OP im August 2022. Schon damals eine Frohnatur, die sich nicht unterkriegen lässt. Foto: privat

Die Pflege ihres Sohnes, der Pflegestufe drei hat, ist ein Fulltime-Job, der viel Zeit und Kraft kostet. Arbeiten gehen kann die alleinerziehende Mutter nicht. Auch für Tochter Zoé ist die Situation alles andere als einfach.

„Zoé geht seelisch und moralisch jeden Weg mit, war auch mit im Krankenhaus“, erzählt Nicole Greiner. Sie berichtet von dem innigen Verhältnis der beiden, wie sie gerne gemeinsam spielen und wie sich die große Schwester liebevoll um den kleinen Bruder kümmert. Beiden Kindern gerecht zu werden, scheint wie eine Zerreißprobe. Denn auch Zoé war zwischenzeitlich krank, lag mit Gallensteinen im Arnstädter Krankenhaus. Nicole Greiner musste plötzlich zwischen zwei kranken Kindern pendeln.

Prognose ist ungewiss

Mittlerweile ist zumindest Zoé wieder fit und besucht nun die neunte Klasse eines Gymnasiums. Max aber kämpft weiter, stellt sich tapfer der Chemotherapie und den unzähligen Krankenhausbesuchen. Die große Hoffnung: das Tumorwachstum stoppen, ihn schrumpfen lassen. Seine Prognose ist ungewiss. „Das kann uns niemand sagen“, sagt seine Mutter. Doch sie vertraut auf die Ärzte. „Und Max ist stark, ein Kämpfer“, betont sie immer wieder.

Der kleine Kerl ist lebendig, agil, manchmal auch frech. „Aber das ist mir lieber, als wenn er nur im Bett liegen würde“, sagt Nicole Greiner. Bei Wind und Wetter geht sie mit Max auf den Spielplatz, wo er sich auspowert. Er liebt Fußball. Allerdings muss er beim Toben besonders auf seinen Kopf achten, darf sich nicht verletzen. Denn sein Schädel ist durch fehlendes Gewebe nach den vielen Biopsien besonders empfindlich. Am liebsten würde seine Mutter ihm immer einen Helm aufsetzen – auch bei für andere Kinder ganz normalen Aktivitäten wie dem Ballspielen –, um ihn vor Schmerzen zu schützen.

Große Faszination für alles mit zwei Rädern

Darüber hinaus hat Max eine große Begeisterung für alles, was zwei Räder hat. Ob er selbst mit seiner Sehbeeinträchtigung eines Tages den Mopedführerschein machen kann – so wie seine große Schwester Zoé gerade –, ist unklar. „Aber bis dahin ist noch viel Zeit“, sagt seine Mutter.

Ihr größter Wunsch für Max’ Zukunft: „Dass er endlich gesund wird und wie andere Kinder aufwachsen kann, anfangen kann zu leben, seine Kindheit zu genießen“, sagt sie.

Finanzielle Belastung für alleinerziehende Mutter

Finanziell kommt die Familie über die Runden, große Sprünge sind jedoch nicht möglich. Die Berliner Schauspielerin und Influencerin Anne Wünsche und ihre Kollegin Caro haben der Familie in den Sommerferien einen einwöchigen Urlaub an der Ostsee ermöglicht. „Das hat den Kindern gutgetan“, sagt Nicole Greiner. Ein besonderes Highlight für den kleinen Mann: der Besuch im Dinopark.

Im Alltag ist die finanzielle Belastung, die die alleinerziehende Mutter stemmen muss, groß. Für Max’ Gesundheit fallen Sonderausgaben an. Nicole Greiner muss zum Beispiel besonders hautverträgliche Pflegeprodukte in der Apotheke kaufen, da Max’ Haut durch die Therapie stark angegriffen ist. Auch seine Zähne sind durch die Chemotherapie in Mitleidenschaft gezogen. Gerne würde seine Mutter Kronen für die Vorderzähne einsetzen lassen – doch die 600 Euro übernimmt die Krankenkasse nicht.

Außerdem möchte die Ilmenauerin auch Zoés großen Wunsch erfüllen und mit der Familie eine Auszeit im Tropical Island verbringen. „Meine Kinder glücklich zu sehen ist das, was mich aufbaut!“, betont sie.

Der Verein „Freies Wort hilft“ kann mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, Max und seine Familie unterstützen. Das ist möglich durch Ihre Spenden, die auf das Vereinskonto eingezahlt werden können. Diese bitte gern an: Freies Wort hilft e.V. Verwendungszweck: Max IBAN: DE39 840500 00 1705 017 017 Rhön-Rennsteig-Sparkasse