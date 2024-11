Tumor bei Bayern-Torhüterin: Bayern-Fußballerinnen solidarisieren sich mit Grohs

München - Die Fußballerinnen des FC Bayern solidarisieren sich mit ihrer an Krebs erkrankten Torhüterin Maria Luisa Grohs auch öffentlich. Vor dem Bundesliga-Spiel gegen Carl Zeiss Jena hielt das Team ein neongelbes Torhüterinnentrikot mit der Aufschrift "Jetzt sind wir deine GROHSe Stütze" in die Kamera. Darunter stand: "We are with you" (wir sind bei dir). Die 23-jährige Grohs, die sich das Spiel vor Ort ansah, hatte am Samstag eine Krebserkrankung öffentlich gemacht und wird dem FC Bayern sowie dem Nationalteam auf unbestimmte Zeit fehlen.