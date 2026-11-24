Berlin - Künstliche Intelligenz ist vier Jahre nach dem Start von ChatGPT fest im Alltag der Menschen in Deutschland angekommen. Laut einer in Berlin veröffentlichten Studie des TÜV-Verbands haben inzwischen 81 Prozent der Bewohner ab 16 Jahren generative KI-Anwendungen wie ChatGPT, Google Gemini oder Microsoft Copilot genutzt. Im vergangenen Jahr lag der Anteil noch bei 65 Prozent, im Jahr 2024 bei 53 Prozent. "KI ist zum Massenphänomen geworden und das in einer Zeit, die niemand so für möglich gehalten hat", sagte Verbandsgeschäftsführer Joachim Bühler.