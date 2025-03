Von den bundesweit mehr als zwei Millionen theoretischen Fahrprüfungen wurden 2024 mehr als 333.000 in Bayern absolviert. Rund 252.000 Prüfungen waren für den Führerschein Klasse B, also den klassischen Autoführerschein. In 453 Fällen versuchten Prüflinge den Angaben nach zu schummeln und wurden erwischt. Im Vorjahr waren es noch 379 Täuschungsversuche.