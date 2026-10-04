Stimmgabel anschlagen, ans Ohr halten und dem Ton lauschen: Ein Handgriff, der von Musiklehrern und Chorleitern wohl hundertfach ausgeführt wird. Doch es ist nur eine Art, wie man das schwingende Metall nutzen kann. Sogar kleine Wunder ließen sich damit erzeugen, verrät der Inhaber der Zella-Mehliser Stimmgabel-Fabrik, Arno Barthelmes, den jungen Gästen, die er am Samstag zum wiederholten Mal im Rahmen des Aktionstages „Türen auf mit der Maus“ in seiner Produktionshalle begrüßt.