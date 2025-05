Wo es heute noch Türmer gibt?

Es gibt in Deutschland noch andere Städte, in der die Tradition des Türmers aufrechterhalten wird. In Münster bläst Türmerin Martje Thalmann seit Anfang 2014 vom Turm der Lambertikirche ihr Horn. In Hamburg spielen Türmer täglich vom Turm der St. Michaelis-Kirche Choräle in alle vier Himmelsrichtungen. Und in Bad Wimpfen in Baden-Württemberg gibt es auf dem Blauen Turm sogar eine Türmerwohnung.

Und wie geht es im Saarland weiter? "Ich habe den Eindruck, es ist ausbaufähig", sagte Leonardy. Er könne sich gut vorstellen, dass es das Türmer-Amt auch im nächsten Jahr weiter gebe. "Ich bin sehr davon überzeugt, dass wir das noch mal machen."