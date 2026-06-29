Türkische Politikgeschichte: ARD-Doku-Serie zeigt Erdogans politischen Aufstieg

Die Basis der AKP

Doch Erdogan regiert die Türkei nicht nur mit Präsidialdekreten, er hat auch eine große Basis, die ihn unterstützt. Je nach Umfrageinstitut umfasst diese 30 bis 40 Prozent der Wählerschaft und macht damit einen großen Teil der Bevölkerung aus.

"Wir haben bei unseren Dreharbeiten erlebt, dass die Menschen die Realität in der Türkei vollkommen unterschiedlich wahrnehmen", erklärt Karasu. Während die einen sich freuen, dass die Türkei nun international wieder mehr zu sagen habe, meinen viele junge Menschen, Erdogan habe ihr Land ruiniert, schildert Karasu.

Machtkampf mit der Opposition

Der Satz "Wer Istanbul regiert, der regiert die Türkei" gilt als Formel für Erdogans Karriere - und als Bedrohung für seine Partei. Seitdem die größte Oppositionspartei CHP 2019 das Bürgermeisteramt in Istanbul gewann, spitzt sich der Machtkampf zu. Die Verhaftung vom damaligen Bürgermeister Imamoglu im März 2025 sehen Regierungskritiker als gezielten Schlag gegen den aussichtsreichsten Erdogan-Rivalen.

"Als Erdogan 1999 verhaftet wurde, gab es noch ein parlamentarisches System", sagt Karasu. Heute hingegen gebe es ein Ein-Mann-System. "Imamoglu hat auch das Potenzial, zum Helden zu werden. Denn was bei den Menschen im Gedächtnis bleibt, ist, dass ihm Unrecht getan wurde." Viel zu fürchten habe Erdogan aber nicht, "weil er die Macht in seiner Hand hält", sagt Karasu.

Die Dokumentation ist in zwei Versionen verfügbar: eine vierteilige Langfassung ab 29. Juni in der ARD-Mediathek und am 15. Juli im WDR Fernsehen, die kürzere Fassung läuft am 8. Juli im Ersten.