Istanbul - Der inhaftierte und abgesetzte Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu hat beim Prozessauftakt wegen des Vorwurfs der Bedrohung eines Staatsanwalts ausgesagt. Imamoglu erschien persönlich in Silivri vor Gericht. "Ich bin immer jemand, der versöhnt", sagte Imamoglu in der Verhandlung, wie die türkischen Zeitungen Cumhuriyet berichtete. "Ich bin hier, weil ich die Wahlen in Istanbul dreimal gewonnen habe".