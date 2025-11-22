Türkei: Schicksal der Familie in Istanbul kein Einzelfall?

Istanbul - Der Tod einer Hamburger Familie in Istanbul wirft noch immer zahlreiche Fragen auf - auch mit Blick auf weitere Vorfälle mit Touristen in der Metropole. Alles purer Zufall oder könnten die Fälle zusammenhängen? Eine Übersicht.
Der Tod einer Hamburger Familie in Istanbul erscheint vielen wie ein schockierender Einzelfall. Aber auch andere Vorfälle in der Stadt weisen Parallelen zu dem Schicksal der Familie auf.
