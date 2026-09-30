Türkei-Reise Wüst stärkt türkischer Opposition den Rücken

Rund ein Fünftel des deutsch-türkischen Handelsvolumens entfällt nach Angaben der Landesregierung auf Nordrhein-Westfalen. Im Jahr 2025 wurden Waren im Wert von 11,2 Milliarden Euro zwischen beiden Ländern ausgetauscht.

Treffen mit einem der ersten "Gastarbeiter" am Bosporus

Anlass der Reise ist der 65. Jahrestag des sogenannten Anwerbeabkommens, mit dem 1961 die Zuwanderung von fast 900.000 türkischen Arbeitskräften nach Deutschland innerhalb von zwölf Jahren eingeleitet wurde. Einer der ersten der sogenannten Gastarbeiter war der 91-jährige Sabri Aydin, der 1961 nach Deutschland kam, um in Duisburg unter Tage zu arbeiten. Ihn traf Wüst zum Abschluss seiner dreitägigen Reise am Bosporus.

Wüst sagte, dass er sich auch mit Bundeskanzler Friedrich Merz über dei Reise abstimmen wolle. Auf die Frage, wieviel Spaß es ihm mache, im Ausland Ministerpräsident zu sein, betonte er: "Seien Sie sicher, mir macht es jeden Tag Freude, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen zu sein. Ganz gleich, wo dieser Tag beginnt." Wüst ist seit Wochen als möglicher Nachfolger von Merz im Gespräch, der nach der Niederlagenserie bei drei Landtagswahlen massiv unter Druck ist.