In Istanbul will Wüst am Mittwoch den 91-jährigen Sabri Aydin treffen, der 1961 mit dem ersten Gastarbeiter-Flieger nach Deutschland kam, um in Duisburg unter Tage zu arbeiten. In den darauffolgenden zwölf Jahren folgten fast 900.000 Frauen und Männer aus der Türkei seinem Beispiel. Sie hätten "die Grundlage für unseren heutigen Wohlstand wesentlich mit geschaffen", sagt Wüst. Diese Menschen hätten Deutschland "vielfältiger, offener und stärker gemacht".

Mit Merz und Wadephul auf einer Linie

Bei seinem Gespräch mit Erdogan geht es auch um die Zollunion mit der EU, die seit den 90er Jahren nicht reformiert wurde, und die Rüstungskooperation, die wieder ausgebaut werden soll. Insgesamt setzt der Ministerpräsident die Linie fort, die Merz bei seinem Besuch im vergangenen Jahr und kurz zuvor Wadephul vorgegeben haben: Nach Jahren tiefer Differenzen soll es wieder eine "Positivagenda" mit der Türkei geben, eine echte strategische Partnerschaft.

Die großen geopolitischen Themen spart der Ministerpräsident in Ankara zunächst aus. Den Ukraine-Krieg und die verschiedenen Konflikte im Nahen Osten thematisiert er zunächst nicht. Das ist dann doch eher Kanzlersache.

Beim Thema Menschenrechte macht Wüst es so, wie die Bundespolitiker es machen würden. Über so etwas werde nur hinter verschlossenen Türen gesprochen, sagt er. "Öffentlich engt man sich im Zweifelsfalle nur ein. Deswegen habe ich es dort besprochen, wo es hingehört."

Und noch einen Kniff wendet Wüst in Ankara an, den auch Bundespolitiker gerne im Ausland nutzen. Auf eine Frage nach der Migrationspolitik mit Blick auf die nächsten Wahlen und den Aufstieg der AfD antwortet er: "Ich glaube, es ist hier jetzt nicht der Ort für innenpolitische Statements. Das können wir gerne bei anderer Gelegenheit besprechen."

Ab 1. November reist Wüst wie ein Kanzler

Was die Größe der Delegation angeht, kann Wüst übrigens mit dem Kanzlertross mithalten. Mehr als 60 Personen begleiten ihn - Mitarbeiter, Unternehmer und auch 32 Journalisten. Als Merz vergangenes Jahr nach Ankara reiste, waren es nur 26 Medienvertreter. Auch beim Transport gab es keinen Unterschied: Wüst fuhr mit einer Limousine mit Deutschlandfahne, langer Wagenkolonne und Polizeieskorte von Termin zu Termin.

Einen Regierungsflieger hat er allerdings nicht. Für den Flug nach Ankara buchte er sich auf Platz 1F eines Linienfliegers von "Sun Express" ein. Nach Istanbul und zurück nach Düsseldorf fliegt er auch mit Linie.

Das wird sich aber bald ändern. Am 1. November wird Wüst Bundesratspräsident und hat dann das vierthöchste Amt im Staate inne - gleich nach dem Kanzler, der die Nummer drei hinter Bundespräsident und Bundestagspräsidentin ist. Dann kann der Ministerpräsident die weißen VIP-Maschinen mit schwarz-rot-goldenen Streifen der Bundeswehr-Luftwaffe nutzen - so wie der Kanzler.