Türchen 7: Großes Theater mit kleiner Jagdhütte

Auf den Postkarten muss vermerkt sein: das Türchen (1 bis 24), der Titel der Produktion und der Name, Telefonnummer und Mail-Kontakt des Adressaten. Tipp: Die Postkarten können auch direkt im Briefkasten des Theaters am Bühneneingang eingeworfen oder an der Theaterkasse abgegeben werden. Und nun Türchen 7 mit einer kleinen Jagdhütte auf der Bühne. Um das Rätsel zu knacken, gibt es wieder drei Tipps: Diese Inszenierung stammt aus der laufenden Spielzeit. Der Titel ist der Name einer Figur, die gar nicht auftritt. Es gibt eine besondere Verfremdung des Geschehens durch Gaze. Zu gewinnen gibt es zwei Karten für „La Bohème“ am 24. Januar 2026, 19.30 Uhr, im Großen Haus.