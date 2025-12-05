Türchen 5: Gefahr von Bandsalat

Auf den Postkarten muss vermerkt sein: das Türchen (1 bis 24), der Titel der Produktion und der Name, Telefonnummer und Mail-Kontakt des Adressaten. Tipp: Die Postkarten können auch direkt im Briefkasten des Theaters am Bühneneingang eingeworfen oder an der Theaterkasse abgegeben werden. Und nun Türchen 5 mit zwei Kassettenrekordern. Um das Rätsel zu knacken, gibt es wieder drei Tipps: Bei dieser Inszenierung schaut das Publikum aus ungewohnter Perspektive. Während des Stücks plätschert ein Springbrunnen. Es handelt sich um das älteste Theaterstück überhaupt. Zu gewinnen gibt es die Teilnahme von zwei Personen an einer Spezial-Theaterführung am Samstag, 10. Januar 2026, um 10.30 Uhr.