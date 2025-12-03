Türchen 3: Eine Rose hinter Gittern

Und nun Türchen 3 mit der Rose hinter Gittern: Um das Rätsel zu knacken, gibt es drei Tipps: In diesem Stück spielen zwei Feen mit, Cecile und Pink. Es war in der Spielzeit 2023/2024 zu sehen. Eine Figur verwandelt sich am Ende der Inszenierung.

Der Gewinner erhält ein Dreieckstuch für Babys mit dem Logo des Jungen Staatstheaters.