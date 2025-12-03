 
Türchen 3 Eine Rose hinter Gittern

Heute öffnet sich das dritte Türchen des Adventskalenders vom Staatstheater Meininger. Wer kennt die Lösung des Rätsels?

Türchen 3: Eine Rose hinter Gittern
1
Zu welcher Inszenierung gehört dieses Detail? Foto: Christina Iberl

Eine reizvolle Spielerei bei der Fotografie von Theaterstücken sind sogenannte Stills. Hier werden nicht Szenen fotografiert, sondern kleine Stillleben, oftmals Objekte aus der Requisite, die markant und von hohem Wiedererkennungswert für die Produktionen sind. Aus diesem besonderen Foto-Fundus von Fotografin Christina Iberl hat das Staatstheater Meiningen 24 Motive für den diesjährigen Adventskalender ausgewählt. Es sind Fotos zu Produktionen aus den Spielzeiten 2021/2022 bis zur laufenden Saison.

Die Leser und Theatergänger sind gefragt: Zu welcher Inszenierung gehört das Foto? Zu gewinnen gibt es hinter jedem Türchen Theaterkarten, Geschenke aus dem Theater-Shop oder besondere Einblicke in das Theater von der Spezialführung bis zum Vorstellungserlebnis im Orchestergraben. Um teilzunehmen müssen die Antworten jeweils binnen einer Woche an das Staatstheater Meiningen gesendet werden – und zwar per Post!

Zum baldigen Start in das Georgsjahr 2026 sind insbesondere Postkarten erwünscht, die Meiningen oder sein Theater als Motiv haben. Gerne auch aus früheren Zeiten. Oder winterliche-weihnachtliche Karten. Die Gewinnerkarten werden gezogen und die Gewinner hier in der Heimatzeitung sowie auf der Internetseite des Staatstheaters Meiningen veröffentlicht.

Anschrift Postkarten:

Staatstheater Meiningen,

Stichwort: Adventskalender

Bernhardstraße 5

98617 Meiningen

Auf den Postkarten muss vermerkt sein: das Türchen (1 bis 24), der Titel der Produktion und der Name, Telefonnummer und Mail-Kontakt des Adressaten.

Tipp: Die Postkarten können auch direkt im Briefkasten des Theaters am Bühneneingang eingeworfen oder an der Theaterkasse abgegeben werden.

Und nun Türchen 3 mit der Rose hinter Gittern: Um das Rätsel zu knacken, gibt es drei Tipps: In diesem Stück spielen zwei Feen mit, Cecile und Pink. Es war in der Spielzeit 2023/2024 zu sehen. Eine Figur verwandelt sich am Ende der Inszenierung.

Der Gewinner erhält ein Dreieckstuch für Babys mit dem Logo des Jungen Staatstheaters.