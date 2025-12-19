Türchen 19: Richtung Ausgang

Auf den Postkarten muss vermerkt sein: das Türchen (1 bis 24), der Titel der Produktion und der Name, Telefonnummer und Mail-Kontakt des Adressaten. Tipp: Die Postkarten können auch direkt im Briefkasten des Theaters am Bühneneingang eingeworfen oder an der Theaterkasse abgegeben werden. Und nun Türchen 19 mit der klatschnassen Bühne. Um das Rätsel zu knacken, gibt es wieder drei Tipps: Diese Inszenierung war in der Spielzeit 2021/2022 zu sehen. Es handelt sich um eine europäische Erstaufführung eines Stücks von Tennessee Williams. Die Geschichte spielt in einer Männerherberge in St. Louis.