Türchen 12: Wer hat an der Uhr gedreht?

Auf den Postkarten muss vermerkt sein: das Türchen (1 bis 24), der Titel der Produktion und der Name, Telefonnummer und Mail-Kontakt des Adressaten. Tipp: Die Postkarten können auch direkt im Briefkasten des Theaters am Bühneneingang eingeworfen oder an der Theaterkasse abgegeben werden. Und nun Türchen 12 mit der ganz besonderen Uhr. Um das Rätsel zu knacken, gibt es wieder drei Tipps: In diesem Stück wird in die Vergangenheit und in die Zukunft gereist. Die Geschichte wurde am 19. Dezember 1843 veröffentlicht. Es handelt sich um eine echte und manchmal richtig gruselige Geistergeschichte.