Türchen 11: Es ist nicht der Winterdienst

Auf den Postkarten muss vermerkt sein: das Türchen (1 bis 24), der Titel der Produktion und der Name, Telefonnummer und Mail-Kontakt des Adressaten. Tipp: Die Postkarten können auch direkt im Briefkasten des Theaters am Bühneneingang eingeworfen oder an der Theaterkasse abgegeben werden. Und nun Türchen 11 mit dem „Sandmännchen“. Um das Rätsel zu knacken, gibt es wieder drei Tipps: Diese Inszenierung ist nun bereits in der dritten Spielzeit zu sehen. Vor 22 Jahren war der Film im Kino, der hier die Vorlage bietet. Ein besonderer Hingucker stand bei vielen Vorstellungen vor dem Großen Haus. Zu gewinnen gibt es zweimal eine Teilnahme an einer Spezial-Theaterführung am Samstag, 10. Januar 2026, um 10.30 Uhr.