Der TU Ilmenau stehen wohl schwere Zeiten bevor: Sinkende Studierendenzahlen (rund 7600 waren es noch 2003; im aktuellen Wintersemester sind es nur noch 3968) und weniger Geld vom Land zählen zu den Herausforderungen, die die Bildungsinstitution in den kommenden Jahren bewältigen muss. Diesen Problemen ist sich auch Universitäts-Präsident Kai-Uwe Sattler bewusst. Doch warum sinken die Studierendenzahlen so drastisch? Im Redaktionsinterview erklärte er unter anderem, dass dieses Phänomen seit 2014 auch die anderen Hochschulen des Landes betreffe. Und er sagte, dass die Stadt noch mehr tun könne, um attraktiv für junge Menschen zu sein.