Zum 100-jährigen Jubiläum der Quantenmechanik lädt die TU Ilmenau im Rahmen der Reihe „Quanten in Ilmenau“ Interessierte am Dienstag, 10. Juni, 17.15 Uhr, zum Vortrag „Solarenergie – vom Planckspektrum zur Tandemzelle“ in den Faradaybau ein. Professor Thomas Hannappel zeigt, dass Fotovoltaik – die Umwandlung von Sonnenenergie in Strom oder Wasserstoff – ohne Quantenphysik nicht erklärbar ist. Der Eintritt zu diesem allgemeinverständlichen Vortrag ist frei.