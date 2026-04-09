In Ilmenau ist am Donnerstagvormittag der Startschuss für den Aufbau eines hochmodernen Hochleistungsrechners am IT-Zentrum der staatlichen Thüringer Hochschulen gefallen. Hierzu hat Thüringens Wissenschaftsminister Christian Tischner (CDU) einen Fördermittelbescheid in Höhe von acht Millionen Euro überreicht. „Wer in der internationalen Forschung mithalten will, braucht leistungsfähige digitale Infrastruktur“, sagte Tischner.