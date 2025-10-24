Wie fühlt es sich an, wenn eine Fliege im Raum herumschwirrt – und das allein durch Ton? Oder wenn man mitten auf einem Schiff steht, das sich in Wellen wiegt – obwohl man in Wahrheit fest auf dem Boden steht? Diese Fragen konnten am Donnerstag die beiden Thüringer Staatssekretäre Stephan König und Mario Suckert an der Technischen Universität Ilmenau selbst beantworten. Sie besuchten das Ilmenau Interactive Immersive Technologies Center (I3TC), um sich über aktuelle Forschungsprojekte im Bereich Virtuelle und Erweiterte Realität zu informieren.