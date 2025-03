Am 3. April öffnen die Technische Universität Ilmenau und zwei Forschungsinstitute auf dem Universitätscampus zum Girls’ Day ihre Türen für technik- und naturwissenschaftlich interessierte Schülerinnen. Mädchen von der 7. Klasse an können sich in fünf verschiedenen Workshops ausprobieren. Die Plätze an der TU Ilmenau, am Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie IDMT und am Institut für Mikroelektronik- und Mechatronik-Systeme IMMS sind begrenzt, informiert die TU Ilmenau.