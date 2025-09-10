Ein leises Surren erfüllt das Labor im Arrheniusbau der TU Ilmenau. Auf den Tischen liegen Glasstangen verschiedener Durchmesser, darunter eine Maschine, die das Material langsam erhitzt, bis es zu Fasern gezogen werden kann. Konzentriert beobachten Schülerinnen und Schüler, wie die zähe Glasmasse immer weicher wird. „Für was werden die Glasfäden alles verwendet?“, fragt einer von ihnen neugierig. Andreas Hermann, Forschungsmitarbeiter an der Universität, antwortet: „Beispielsweise das moderne Internet beruht auf Glasfaser.“