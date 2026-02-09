Bei einer Festveranstaltung im Auditorium Maximum, dem größten Hör- und Veranstaltungssaal der Technischen Universität Ilmenau, überreichten am vergangenen Samstag die Universitätsleitung der TU Ilmenau und die Dekane der fünf Fakultäten (Elektrotechnik und Informationstechnik, Informatik und Automatisierung, Maschinenbau, Mathematik und Naturwissenschaften sowie Wirtschaftswissenschaften und Medien) den Absolventinnen und Absolventen, die ihr Studium erfolgreich abgeschlossen haben, die Abschlusszeugnisse. Die Studierenden mit den besten Abschlüssen erhielten besondere Auszeichnungen.