Die Technische Universität Ilmenau bietet einen neuen Studiengang an der Schnittstelle von Wirtschaft, Recht und Technologie an: „Digital Business – Medienwirtschaft und digitale Märkte“. Während der Bachelorstudiengang die Studierenden bereits auf einen Berufsstart in der Digitalwirtschaft oder im Mediensektor vorbereitet, können sie sich in dem forschungsorientierten Masterstudium spezialisieren und auch eine berufliche Laufbahn in der Wissenschaft einschlagen, wie Universitätssprecher Marco Frezzella mitteilt. Anmeldungen zum Wintersemester 2025/26 sind bis zum 15. September möglich. Es gibt keine Einschränkungen durch einen Numerus clausus.