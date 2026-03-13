Das Thüringer Innovationszentrum Mobilität (ThIMo) an der Technischen Universität Ilmenau hat eine neue Forschungsgruppe ins Leben gerufen, die autonomes Fahren sicherer und den Straßenverkehr effizienter machen will. Das Vorhaben trägt den Titel „Bistatische Radarsignaturen von Verkehrsobjekten als Bindeglied zwischen Umfelderfassung und Mobilkommunikation (BiRaUM)“ und wird vom Land über drei Jahre mit knapp einer Million aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus kofinanziert.