Henrike Zacher, Doktorandin der Biotechnischen Chemie an der Technischen Universität Ilmenau, ist in einem strengen Auswahlverfahren als Teilnehmerin der Lindau-Nobelpreisträgertagung 2025 ausgewählt worden, informiert die TU Ilmenau. In Lindau am Bodensee wird sie demnach vom 29. Juni bis zum 4. Juli mit über 30 Nobelpreisträgerinnen und -trägern zusammenkommen. Die Lindau-Nobelpreisträgertagung ist ein weltweit anerkanntes Forum für den Austausch von Nobelpreisträgern mit jungen Wissenschaftlern und gilt auch als Sprungbrett für brillante Karrieren in Wissenschaft und Wirtschaft.