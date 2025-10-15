Rund 50 Gäste füllten am Dienstag das Medienlabor 2 (ML2) der Technischen Universität Ilmenau. Studierende, Professoren, Mitarbeitende sowie zahlreiche Ehemalige kamen zusammen, um das 25-jährige Bestehen des Labors zu feiern. Ein Ort, der über ein Vierteljahrhundert lang die Medienausbildung an der TU geprägt hat. Auf Bierbänken zwischen Greenscreen, Kameras und Studiolicht blickten sie gemeinsam auf eine Geschichte zurück, die mit einem Modellversuch begann und heute bis in die virtuelle Realität reicht.