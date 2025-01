TSV 1883 Benshausen: Anwintern beim Wintersport-Nachwuchs

Den internen Winterstart erlebte der Nachwuchs auf jeden Fall als gelungen. Denn an der Wanderung mit Schnitzeljagd, bei der es galt, Puzzleteile zu finden, die am Ende Vereinsbilder ergaben, hatten alle großen Spaß. Am Geisenhimmel angekommen, zog das vergangene Jahr noch einmal mit all seinen Höhepunkten vorüber. Insgesamt 18 Mädchen und Jungen im Alter von drei bis sieben Jahren trainieren einmal wöchentlich bei Ina Wagner sowie 30 Mädchen und Jungen dreimal wöchentlich in älteren Gruppe.