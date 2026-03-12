Tschechische VW-Tochter Skoda trotzt Konzernkrise bei VW

Prag - Die tschechische Volkswagen-Tochter Skoda fährt ihrem Mutterkonzern davon. Der Autobauer steigerte sein Ergebnis im laufenden Geschäft 2025 gegenüber dem Vorjahr um 8,6 Prozent auf rund 2,5 Milliarden Euro. Das teilte das Unternehmen mit Sitz in Mlada Boleslav mit. Der Umsatz sei um 8,3 Prozent gestiegen und habe erstmals die 30-Milliarden-Marke überschritten. Der operative Gewinn des Volkswagen-Gesamtkonzerns brach indes im gleichen Zeitraum um gut die Hälfte ein. Angaben zum Jahresüberschuss machte Skoda nicht.