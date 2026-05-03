Tschechien Großbrand in Böhmischer Schweiz – 500 Kräfte im Einsatz

Jetrichovice - Unweit der Grenze zu Sachsen kämpft die tschechische Feuerwehr mit einem Großaufgebot gegen einen Waldbrand im bei Touristen beliebten Nationalpark Böhmische Schweiz. Das Feuer war am Samstagnachmittag in Rynartice, einem Ortsteil der Gemeinde Jetrichovice, ausgebrochen. Es erfasste bisher eine Fläche von rund einem Quadratkilometer, wie der Agentur CTK zufolge ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Probleme bereite das unzugängliche Gelände. "Die Feuerwehrleute haben Probleme, sich dort zu bewegen", hieß es. Verletzte wurden bisher nicht gemeldet.